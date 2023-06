Chega quer voltar a ouvir Galamba na comissão de inquérito e insiste no depoimento de Costa

André Ventura © António Pedro Santos/Lusa (arquivo)

O Chega vai voltar a pedir a audição de João Galamba na comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP, por considerar que a versão do ministro das Infraestruturas sobre a intervenção do SIS não bate certo com a do primeiro-ministro. António Costa garante que ninguém do seu gabinete sugeriu a intervenção dos serviços secretos ao contrário do que diz João Galamba, que coloca o ênfase no secretário de estado adjunto, António Mendonça Mendes.

Na resposta às perguntas do PSD, António Costa garante que a intervenção do SIS "não resultou de sugestão do Secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro". Aos jornalistas, André Ventura dá nota que o Chega vai voltar a pedir o depoimento por escrito de António Costa aos deputados da comissão de inquérito.

"Não há aqui duas verdades possíveis. Ou o gabinete do primeiro-ministro deu indicações à chefe de gabinete de João Galamba ou ao próprio, para recorrer ao SIS, ou não deu. Ou João Galamba está a mentir ou António Costa está a mentir. Reina a mentira e o desejo pela sobrevivência no Governo, em vez do desejo pela verdade", insiste.

Por isso, o Chega voltará a pedir a audição de João Galamba, "ainda que numa grelha reduzida", ou seja, numa reunião mais curta. O partido de André Ventura vai ainda insistir no depoimento, por escrito, de António Costa, que foi chumbado na semana passada pelos votos contra do PS.