Chega vai pedir ao Tribunal de Contas auditoria a salários na Jornada Mundial da Juventude

André Ventura, presidente do Chega © Patrícia de Melo Moreira/AFP

Por Rita Carvalho Pereira 13 Fevereiro, 2023 • 18:01

O Chega vai pedir uma auditoria ao Tribunal de Contas sobre os gastos com remunerações da equipa para a organização da Jornada Mundial da Juventude. O anúncio foi feito, esta tarde, por André Ventura, que esteve reunido com o presidente da Câmara de Loures, Ricardo Leão, a propósito da preparação do evento.

Em declarações aos jornalistas, André Ventura mostrou-se preocupado com os contratos por ajuste direto que estão a ser feitos, mas, principalmente, com os custos da equipa para a organização da Jornada.

"No total, com uma equipa renovada até dezembro de 2024, nós vamos gastar, mais ou menos, 1 milhão e 600 mil euros em salários, e isto é um pouco incompreensível", declarou o presidente do Chega.

"Porque é que temos esta equipa a funcionar até dezembro de 2024, quando as jornadas acabam em agosto de 2023?", questionou.

"Porque é que temos salários desta magnitude, durante este período todo?", acrescentou, notando que estas são perguntas que têm de ser lançadas.

André Ventura anunciou que, perante estas circunstâncias, o Chega vai "pedir ao Tribunal de Contas uma auditoria alargada às remunerações na Jornada Mundial da Juventude".

"Entendemos que, face ao alarme social que tem sido lançado, os portugueses têm de saber bem e ter confiança de que o dinheiro está efetivamente a ser bem gasto", afirmou.

O líder do Chega adiantou ainda que tenciona, no próximo ano, avançar com uma auditoria na comissão parlamentar de Orçamento e Finanças a estas mesmas remunerações da equipa que prepara a Jornada Mundial da Juventude - auditoria que, ressalva, não avança já este ano porque, pelas regras, o Chega já não tem direito a pedir mais nenhuma este ano.

Questionado sobre se, depois deste encontro com o autarca de Loures, André Ventura iria também reunir-se com o responsável da outra autarquia onde se realizará a Jornada Mundial da Juventude - Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa -, o líder do Chega admitiu essa possibilidade.