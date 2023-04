"Recebi mensagem a dizer que o ministro autorizava." Ourmières-Widener diz ser "bode expiatório"

Christine Ourmières-Widener © José Sena Goulão/Lusa

A CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, afirmou esta terça-feira que Alexandra Reis "não tinha o perfil adequado" para continuar no Conselho de Administração da companhia aérea.

"Alexandra Reis não estava ajustada com a Comissão Executiva, não é nada pessoal", disse CEO da TAP na comissão de inquérito à gestão da TAP.

Ourmières-Widener diz que o "desalinhamento tinha a ver com a estratégia", por isso "Alexandra Reis não tinha o perfil adequado" para ocupar a posição.

"Pedi logo uma reunião com o Ministério das Infraestruturas, para que estivesse ao corrente da situação", contou a CEO da TAP, afirmando que apresentou a proposta feita pela advogada de ex-administradora da empresa, a qual tinha "uma compensação bastante avultada".

"O secretário de Estado disse-me que ia pedir a confirmação ao ministro e depois recebi uma mensagem a dizer que o ministro aceitava o pagamento da indemnização", disse Christine Ourmières-Widener.

A CEO da TAP afirma que não esteve "envolvida em nenhum processo contratual", tendo "apenas um papel de coordenação e de articulação com o ministério".

"Portanto, não percebo nem sei se o acordo é legal ou não. (...) Não sei como é que pode haver justa causa. Nesta história, sou um 'bode expiatório' de uma batalha política", disse Christine Ourmières-Widener, considerando que o processo é "ilegal" e um "desrespeito".

Em resposta à questão do Chega, Christine Ourmières-Widener diz que Alexandra Reis era "uma boa profissional", mas que havia um "desalinhamento" relativamente à aplicação do plano de recuperação da companhia aérea.

A ainda CEO da TAP afirma que tinha "uma boa relação" com Fernando Medina, mas não sabe se ainda a tem, e confirma que nunca falou com o Ministério das Finanças, nem no tempo de João Leão, nem com Medina, sobre a indemnização paga a Alexandra Reis.

Christine Ourmières-Widener diz que havia "muitas pessoas" que estavam a par da indemnização paga a Alexandra Reis, ainda que não confirme se Gonçalo Pires, CFO da empresa, era uma dessas pessoas. Do lado do Governo, confirma que sempre tratou do assunto com o antigo secretário de Estado das Infraestruturas Hugo Santos Mendes.

O Chega expôs uma alegada incompatibilidade entre uma empresa para a qual o marido de Ourmières-Widener trabalhava que tinha feito uma apresentação. A CEO da TAP negou ter havido qualquer contrato.

"Não há contrato, não há relação contratual, não há valores. Estamos a dar demasiada ênfase a isto", respondeu.

Questionada pela Iniciativa Liberal, Christine Ourmières-Widener confirma ter tido uma reunião com o PS na véspera da audição na comissão parlamentar na qual participou há dois meses.

A CEO da TAP confirmou ter recebido um pedido para alterar a data de um voo proveniente de Maputo onde seguia o Presidente da República, mas negou que o voo tivesse sido alterado.

Christine Oumières-Widener explicou que a nova estrutura da TAP foi apresentada ao Governo a 4 de janeiro de 2022, já sem a presença de Alexandra Reis, e que o ministro das Infraestruturas na altura, Pedro Nuno Santos, apoiou.

A presidente da Comissão Executiva da TAP afirma que o despedimento unilateral de Alexandra Reis "foi ponderada", mas nunca foi a ideia inicial. "A ideia era chegar a acordo com Alexandra Reis", garantiu.

Christine Ourmières-Widener garante que não foi informada de que iria ser demitida e apenas soube "durante a conferência de imprensa" de João Galamba e Fernando Medina.

Relativamente ao bónus relativo aos resultados da TAP em 2022, a CEO da TAP considera que "merece recebê-lo" e que no seu contrato, tanto quanto sabe, "não existe qualquer cláusula" que o impeça.

Notícia em atualização