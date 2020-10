Cinco ligações transfronteiriças vão promover nova centralidade no mercado ibérico

O primeiro-ministro, António Costa © Patrícia de Melo Moreira/AFP

Portugal e Espanha querem promover uma nova centralidade no mercado ibérico através de cinco ligações transfronteiriças. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro António Costa durante uma conferência conjunta com Pedro Sanchez, durante a cimeira luso-espanhola a decorrer na Guarda.

"No programa que estamos a desenhar, identificámos cinco ligações transfronteiriças que são absolutamente estratégicas para desencravar parte deste território do nosso interior que, verdadeiramente, com uma nova ligação a Espanha pode criar em toda a zona raiana uma nova centralidade neste mercado ibérico", explicou à TSF António Costa.

A cimeira luso-espanhola, a decorrer na Guarda, tem como temas centrais a cooperação transfronteiriça e uma estratégia conjunta para a recuperação económica.

À margem da cimeira na Guarda, cerca de meia centena de manifestantes protestaram para exigirem o encerramento da central nuclear de Almaraz, a redução de portagens e a reposição de comboios internacionais.