CNE ainda não decidiu novas medidas para eleições face ao agravamento da pandemia

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) ainda não decidiu como vai ser o processo eleitoral de 24 janeiro em pleno confinamento. Contactada pela TSF, uma fonte da CNE revelou que só depois de anunciadas as medidas do Governo é que vai decidir se reforça os critérios de segurança sanitária já adotados.

Até ao momento, a CNE ainda não foi convidada para estar presente na reunião com os epidemiologistas agendada para terça-feira. De acordo com o parecer técnico já assinado pela diretora-geral da Saúde (DGS), no dia do ato eleitoral, os membros das mesas de voto devem ter equipamentos de proteção individual como máscara, viseira e luvas, e cada mesa de voto deve ter à disposição produtos para a desinfeção das mãos.

É pedida a utilização de uma caneta própria, desinfetar as mãos, depois de votar e antes de sair do local de votação. Os eleitores devem também seguir os circuitos de entrada e de saída. Vão estar disponíveis mais mesas de voto e em locais com maior capacidade, os espaços devem estar ventilados e as superfícies das cabines de voto devem ser desinfetadas a cada três horas.

O Presidente da República admitiu este sábado, durante o debate com Ana Gomes na RTP, que não há alternativa ao confinamento geral. Na última semana, Portugal registou o maior número de óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia, registando também o maior número de novos casos.