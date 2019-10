CNE suspende publicação dos resultados eleitorais. Posse do Governo em causa

Lisboa, 08/10/2019 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu esta noite no Palácio de Belém, António Costa, para o indigitar como Primeiro-Ministro com possibilidade de formar novo Governo. (Filipe Amorim / Global Imagens) © Filipe Amorim / Global Imagens

O PSD ameaçou e cumpriu. Os sociais-democratas endereçaram mesmo uma reclamação ao Tribunal Constitucional para possibilitar uma revisão dos votos dos emigrantes. Por este motivo, a publicação dos resultados em Diário da República está suspensa até segunda-feira.

Agora o tribunal tem até segunda-feira para dar resposta à reclamação, mas, até lá, fica suspensa a contagem dos votos dos círculos de emigração, como explicou à TSF João Tiago Machado, porta-voz da CNE. A posse do Governo pode mesmo não acontecer na próxima quarta-feira. "Os nossos serviços estão em contacto com o Tribunal Constitucional, de forma a assegurar que, chegadas as 13h00 de hoje, que era quando terminava o prazo para alguém recorrer, o processo podia continuar."

No entanto, a CNE foi informada, antes do esvaziamento do prazo, de que "de facto, entrou um recurso e que o Tribunal Constitucional estará a notificar os interessados para se pronunciarem, sendo que esse prazo terminará às 9h00 da próxima segunda-feira".

Depois, o Tribunal Constitucional terá 48 horas para decidir. Só então poderá ser publicado o mapa de votações, motivo pelo qual a posse do Governo poderá ser, de facto, adiada.

A entidade iniciou o processo de notificação aos mandatários das candidaturas. A Comissão Nacional de Eleições (CNE) já suspendeu o envio dos resultados eleitorais para publicação no Diário da República.

O PSD alega que os votos nulos devam ser contados como abstenção.