Coesão Territorial ganha ministério liderado por Ana Abrunhosa

© Maria João Gala/Global Imagens

Por Filipe Santa-Bárbara 15 Outubro, 2019 • 19:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Economista de formação fez grande parte do percurso profissional na CCDR Centro onde chegou primeiro como vice-presidente e, mais tarde, foi nomeada presidente.

Pub Pub

Nascida em Angola em 1970, Ana Abrunhosa doutorou-se na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra onde dá aulas e onde fez parte do Centro de Estudos Sociais como investigadora.

Pub Pub

Chegou à CCDRC em 2008 para assumir a vice-presidência do organismo, mas só em 2014 foi nomeada presidente. Pelo meio, foi vogal executiva da Comissão Diretiva do Programa Operacional Regional do Centro - Mais Centro.

No currículo, conta ainda com a presidência do Comité de Investimento do Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas e ainda o Conselho Geral do Fundo de Dívida & Garantias, da Instituição Financeira de Desenvolvimento.

Conta ainda com uma breve passagem pelo setor privado: foi auditora na consultora multinacional Ernst & Young.

Ainda este ano, foi notícia por ter sido absolvida, juntamente com o ex-marido, dos crimes de difamação e calúnia do anterior presidente da CCDRC Pedro Saraiva.