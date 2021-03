"Coligação negativa". PS ataca PSD e CDS por não terem ideias para poder local

José Luís Carneiro © Miguel A. Lopes/Lusa

Ao ataque. É desta forma que reage o Partido Socialista à formalização da coligação autárquica entre PSD e CDS, considerando o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, que se trata de uma "coligação negativa para o país".

"O único elemento aglutinador dessa coligação é um elemento negativo: estar contra o PS e seus autarcas. Tirando o detalhe contabilístico, não foi possível conhecer uma única ideia para o poder local", sublinha José Luís Carneiro numa declaração marcada única e exclusivamente para este efeito.

Menos de 24 horas antes destas críticas, PSD e CDS formalizavam em Lisboa o acordo quadro com Rui Rio a considerar que "é muito importante" para estes dois partidos conseguir "enfraquecer a quase hegemonia do PS".

Ora, a mensagem não caiu bem no Largo do Rato com o PS agora a vincar que esta coligação não traz "uma ideia, uma visão, uma proposta" sobre o poder local.

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, José Luís Carneiro adiantou ainda que o partido terá até "ao fim de março, primeira quinzena de abril" o "essencial" das candidaturas definidas. Mas antes, destaca o dirigente socialista, o PS está a fazer "um trabalho programático" sobre o modo como vê "o futuro das comunidades locais".