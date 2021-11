Com números a crescer em Portugal, ministra diz que "todos os cenários estão em aberto"

A ministra da Saúde, Marta Temido, © Lusa

Por Guilherme de Sousa* 12 Novembro, 2021 • 18:09

A ministra da Saúde afirma que "todos os cenários" estão em aberto numa altura em que o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças considera a situação da pandemia em Portugal "controlada".

Em declarações aos jornalistas, no âmbito de uma visita ao Hospital Padre Américo, em Penafiel, Marta Temido sublinha que os portugueses devem manter às regras, apelando à vacinação quer da gripe, quer da dose de reforço contra Covid-19.

"No contexto português aquilo que está mesmo em cima da mesa é olhar para as nossas medidas não farmacológicas e apelar ao seu cumprimento. E apelar à vacinação da população elegível já. É evidente que, desde o início da pandemia, percebemos que os cenários têm de estar todos em aberto .Não o desejamos, mas recordo que na última reunião de peritos do Infarmed, já nos foi referido que o novembro, dezembro eram os meses em que as coisas começariam a ficar mais completas", disse a ministra.

Questionada sobre o perfil das vítimas atuais do vírus, Marta Temido esclarece que é necessário tempo para obter respostas. "Há muita informação depois do tempo real, porque demora a ser tratada. Esse é o grande desafio da nossa pandemia. É estarmos a precisar de respostas que muitas vezes os dados não nos conseguem dar", frisou.

De acordo com os dados revelados esta sexta-feira pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, Portugal, Chipre e França estão catalogados como uma situação de "preocupação moderada" e Espanha, Itália, Malta e Suécia estão classificados na categoria de "preocupação reduzida".

Em 24 horas, Portugal registou 1751 casos de Covid-19 e morreram três pessoas com a doença. As autoridades de saúde registaram um aumento de doentes internados em enfermaria.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado hoje, estão agora internadas 411 pessoas, mais 28 do que na quinta-feira, das quais 65 em unidades de cuidados intensivos, mais uma nas últimas 24 horas.

As três mortes registaram-se nos Açores, em Lisboa e Vale do Tejo e no Algarve.



*Com Lusa