Com abstenção de 77,8%, Ventura reeleito por 3.226 militantes

André Ventura, líder do Chega

Foram pouco mais de três milhares (3.226) os militantes que reelegeram André Ventura para a liderança do Chega. Quatro dias depois das eleições, os números foram finalmente revelados e mostram que a abstenção foi bastante elevada: 77,8%.

De facto, André Ventura foi reeleito presidente do partido com 97,3% dos votos e esse foi o único número avançado desde o dia da eleição, 6 de março. Se um número tão elevado indica uma vitória expressiva, ao comparar com o universo total de militantes, a vitória é bem menos significativa.

Podiam votar os militantes com as quotas em dia e que, de acordo com o partido, são 14.979. Destes, 3.226 votaram em Ventura que era candidato único, 73 votaram em branco e outros 18 votos foram considerados nulos. O universo fica mais reduzido se olharmos para o universo total de militantes do partido: 27.962.

Em comparação com as últimas eleições para a liderança do partido, em setembro passado, votaram agora menos pessoas. Na altura, votaram 4.525 dos então 11.313 militantes aptos a votar.