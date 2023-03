Com dois juízes do TC em funções para lá do mandato, Marcelo aponta "vicissitudes" ao sistema de nomeação

Marcelo Rebelo de Sousa © Tiago Petinga/Lusa

Na opinião do Presidente da República, o Tribunal Constitucional (TC) conta com "vicissitudes" no sistema de nomeação dos juízes conselheiros, numa altura em que dois dos juízes estão em funções para lá do mandato, sem que tenham sido substituídos no Palácio Ratton, como manda a lei.

O mandato de nove anos já terminou para Pedro Machete e Lino Ribeiro, embora os dois juristas se mantenham em funções. Pedro Machete é um dos vice-presidentes do TC.

Nos 40 anos do tribunal, Marcelo Rebelo de Sousa destacou as dificuldades e os sucessos dos juízes do Palácio Ratton, lembrando que, em tempos, votou e ensinou a Constituição, como professor universitário.

Marcelo Rebelo de Sousa faz o balanço de 40 anos de Tribunal Constitucional 00:00 00:00

O sistema de designação dos juízes conselheiros foi, de resto, logo a segunda dificuldade destacada pelo Presidente da República, tendo em conta as "vicissitudes, seus compassos de espera, sua compaginação de linhas de força estáveis com as realidades das conjunturas".

Ainda assim, o Presidente da República admite que tem existido um "esforço para minimizar as vicissitudes das renovações de titulares" para "gerir a designação dos cooptados".

Os reparos de Marcelo Rebelo de Sousa foram deixados numa conferência para assinalar o aniversário do TC, e apesar de aparentes cautelas, o chefe de Estado admite que a história do TC, até agora, "é muito boa". "Podia ter sido diferente e muito melhor? O que foi, foi. E, francamente, foi muito bom", respondeu.

O Presidente da República sublinha que o Tribunal Constitucional "é credor da gratidão jurídica, constitucional e cívica" dos portugueses, que tem reforçado o protagonismo, "resistindo a oscilações".

"A gratidão não é incondicional. Há sempre muito a aprender e muito caminho a andar para os órgãos de soberania. E nada nem ninguém é perfeito em qualquer tempo ou lugar", acrescenta.

No reta final do discurso, o Presidente ainda tocou ainda na revisão Constitucional, em curso na Assembleia da República, admitindo que não se deve pronunciar sobre o assunto: "Dita o bom senso institucional que se abstenha de formular pistas de alteração constitucional ou legal num domínio tão sensível".

O Presidente, no entanto, "não segue esse caminho" e volta a sublinhar que os principais desafios para a alteração da Constituição são os metadados e a possível lei sanitária. Para a aprovação de mudanças no texto fundamental, os dois maiores partidos, PS e PSD, têm de chegar a acordo.