Com ex-candidato a Belém e antigo presidente, oposição interna da IL junta-se para alterar estatutos

Tiago Mayan Gonçalves, José Cardoso, Miguel Ferreira da Silva e Hugo Condessa. São quatro liberais, críticos da atual direção de Rui Rocha, e juntam-se para apresentar uma proposta de alteração aos estatutos da Iniciativa Liberal (IL). O partido deve reunir-se numa convenção estatutária, ao que tudo indica, até ao final deste ano.

Ainda não existe uma proposta concreta, mas sim um conjunto de intenções, reunidos num manifesto, com seis princípios. A ideia é "dar um cunho liberal aos estatutos", apostando "num futuro vencedor" para o partido.

As linhas gerais dos "Estatutos + Liberais" foram dadas ao conhecer esta terça-feira, e o grupo que dá a cara (e a voz) pela iniciativa junta um antigo candidato presidencial, Tiago Mayan Gonçalves, o antigo candidato à presidência do partido José Cardoso, e o atual deputado municipal em Lisboa e primeiro presidente do partido, Miguel Ferreira da Silva. Todos apoiaram candidaturas opostas à de Rui Rocha, atual presidente da IL, na última convenção do partido.

No total, 44 membros já aderiram ao manifesto, mas "esperamos muito mais", admite Tiago Mayan Gonçalves à TSF. O antigo candidato presidencial alerta, no entanto, que ainda há trabalho para fazer: "Vamos, guiados por estes princípios, fazer o trabalho de preparação de propostas nesse sentido".

O objetivo é "colocar os membros do partido no centro da ação partidária", reforçando "a descentralização de poderes, para que se coloque o poder próximo dos membros, respeitando o princípio de subsidiariedade".

O grupo, numa crítica à direção, avisa que "construir um partido liberal requer uns estatutos liberais, coerentes com as ideias que defendemos para o país". Por isso, a separação de poderes, a transparência, a eficiência e o mérito são algumas das linhas que norteiam estes liberais.

No manifesto, os signatários incentivam os membros a "fazer mais do que uma mera revisão artigo por artigo", ambicionando "uns estatutos orientados ao futuro, duradouros e, acima de tudo, liberais".

O Conselho Nacional do partido está, igualmente, a preparar uma proposta de alteração aos estatutos, pedindo recomendações a todos os membros. A data e o regimento da convenção estatutária será, mais tarde, aprovada pelos conselheiros.

Além do conselho nacional e da Comissão Executiva (a direção do partido), podem ser entregues proposta de revisão estatutária assinadas por 150 membros.