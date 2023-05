Com Galamba e Costa no centro da polémica, PSD ruma à Madeira a pensar nas regionais

© António Cotrim/Lusa

Nos próximos dois dias, o grupo parlamentar do PSD deixa as quatro paredes da Assembleia da República e ruma até à Madeira, para as jornadas parlamentares do partido. A iniciativa acontece a cinco meses das eleições regionais, onde o PSD governa em coligação com o CDS-PP.

O líder parlamentar Joaquim Miranda Sarmento, em declarações aos jornalistas, explica que os deputados social-democratas querem mostrar a obra do PSD que governa na Madeira há 47 anos. Nas últimas eleições, em 2019, o PSD perdeu a maioria absoluta e acabou a formar Governo com o CDS-PP, com quem vai coligado às próximas eleições.

"A Madeira tem sido palco de uma transformação e de um desenvolvimento absolutamente notáveis sob a liderança do PSD-Madeira. E, com esta iniciativa, pretendemos discutir quatro aspetos essenciais: a lei de finanças regionais, a revisão Constitucional e o projeto que o PSD apresentou que reforça a autonomia das duas regiões autónomas, a importância da plataforma marítima e da exploração marítima, e o papel da universidade, como a Universidade da Madeira e instituições privadas", esclarece.

Com o Governo de António Costa no centro da polémica, depois de uma semana marcada pelas audições na comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP, Miranda Sarmento não teme que a atualidade política atropele as jornadas parlamentares do PSD, e admite que "a atualidade nacional terá sempre o seu papel", embora o objetivo seja discutir "as prioridades na região".

Os deputados querem, por outro lado, dar o tiro de partida para a campanha regional, auxiliando o PSD-Madeira e o atual líder do Governo regional, Miguel Albuquerque, a alcançarem a maioria absoluta, sem que necessitem do apoio de novos partidos, como o Chega ou a Iniciativa Liberal.

"Temos a expectativa de que a atual composição do parlamento regional se possa reforçar no sentido de voto no PSD e no CDS, que são dois partidos que têm sido sempre parceiros de coligação quando assim é necessário, quer a nível nacional ou a nível regional", assume Miranda Sarmento.

Cabe ao líder do partido, Luís Montenegro, encerrar as jornadas do PSD, com um discurso marcado para o final da manhã de terça-feira, no Salão Nobre da Assembleia Regional da Madeira.