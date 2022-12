Por Judith Menezes e Sousa 23 Dezembro, 2022 • 07:06 Partilhar este artigo Facebook

O lema do Homem-Aranha "com um grande poder, vem uma grande responsabilidade" serve de inspiração ao novo vídeo de Natal, dirigido aos mais jovens, mas com uma mensagem que atravessa gerações, como explica à TSF Ana Óscar, do Gabinete de Comunicação da Assembleia da República: "Acaba por ser um lema que todos podemos aplicar nas nossas vidas e nas várias áreas e, portanto, acaba por ser transversal a todas faixas etárias e a todas as pessoas e instituições."

A animação envolve os "Amigos da Assembleia", figuras que representam símbolos do Parlamento, como o leão Jubas, numa referência aos leões que se encontram ao cimo da escadaria que conduz ao edifício, as Sras. Lei e Constituição ou o Sr. Pombo e o Sr. Arquivo, entre outros. Agora transformados em super-heróis, eles tentam contrariar um ataque ao Natal, durante uma visita de alunos, ao Parlamento.

"Há muitas visitas guiadas no Parlamento e nós aproveitámos a essa mais-valia de aproximação aos cidadãos para o nosso enredo," justifica Ana Óscar, descrevendo o guião desta história que envolve, alunos e professores fechados na Sala das Sessões, por um vilão disfarçado de professor de Biologia.

"Desculpem-nos os professores de biologia, mas o professor de biologia é afinal o Dr. Polvo disfarçado que pretende semear o terror em vésperas de Natal", conta.

Apesar das peripécias e dos intentos dos "génios do mal" Dr. Polvo, Dr. Esquisito e Veneno, a história termina bem, com a união dos "Amigos da Assembleia" neste vídeo que hoje é divulgado, como mensagem de Natal do Parlamento.