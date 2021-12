"Começa a cheirar a poder." Distritais realinham com Rui Rio

"Estes momentos são momentos de união, e, quando começa a cheirar a poder, atrai" © Tony Dias/Global Imagens

Salvador Malheiro admitiu esta sexta-feira, no programa Bloco Central, na TSF, que Rui Rio nem sempre tem "muito carinho" com as distritais sociais-democratas, mas sublinhou que este é o momento em que todos se vão unir, perseguindo o "cheiro a poder" que o vice-presidente considera ser um afrodisíaco. Entregues as listas para o Conselho Nacional do PSD, o autarca refere que têm surgido "sinais de união".

"Estes momentos são momentos de união, e, quando começa a cheirar a poder, atrai", sustenta Salvador Malheiro, numa altura em que os números das intenções de voto nas sondagens mostram o PSD mais "colado" ao Partido Socialista. Ao contrário do presidente dos sociais-democratas, o vice-presidente diz que as sondagens não são de se desacreditar, porque "naturalmente há tendências" que evidenciam. "Não seria sério dizer-se que não se sente uma tendência crescente em torno do PSD. Sente-se, pelo contrário, um enorme desgaste por parte de António Costa. Começa a notar-se nas suas atitudes e tomadas de decisão."

Julgando o partido mais perto do poder, Salvador Malheiro garante que este é "o grande remédio", que já começou a surtir efeito na entrega das listas. "Cheira um pouquinho, dentro da nossa estrutura, a que estamos perto de chegar ao poder, e isso é o remédio para todos esses pequenos males que aconteceram aquando da feitura das listas", sublinha o autarca de Ovar, que exemplifica as inversões no sentido do apoio a Rio: "Nós temos hoje, na entrega das listas em Lisboa, pessoas que se mostraram extremamente insatisfeitas com as listas que são neste momento as mandatárias. Falo, por exemplo, da Sandra Pereira que era nossa deputada e compreendeu uma renovação que se teve de fazer, e, neste momento, é a mandatária de lista. O Ângelo Pereira estava na entrega. Em Beja, o nosso presidente da distrital, que tomou um partido completamente diferente, fez questão de estar, de dar o seu apoio e vai trabalhar muito."

