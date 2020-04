Comemoração do 25 de Abril em tempos de pandemia de Covid-19

A Sessão Solene Comemorativa do 46º Aniversário do 25 de Abril de 1974 decorreu na Assembleia da República, respeitando distâncias de segurança entre os presentes.

Por Ana António 25 Abr, 2020 • 11:48

A Sessão Solene Comemorativa do 46º Aniversário do 25 de Abril de 1974 decorreu na Assembleia da República, respeitando distâncias de segurança entre os presentes.

Em contexto de pandemia, a comemoração do 25 de Abril contou apenas com a presença de 46 deputados. Na tribuna do Governo estiveram o primeiro-ministro, António Costa; a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva; o ministro da Defesa, João Cravinho; e o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro.

Entre os poucos convidados presentes estiveram o antigo Presidente da República, Ramalho Eanes, e o Cardeal Patriarca, Manuel Clemente.