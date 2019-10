Comentários, críticas e conversas. Freitas do Amaral na TSF

Diogo Freitas do Amaral © Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens

Ao longo dos mais de 30 anos de história da TSF, Diogo Freitas do Amaral foi convidado em vários programas da rádio. Nesta lista recuperamos a três últimas dessas participações.

Entrevista TSF/DN (28 de outubro 2018): "Freitas do Amaral: nada contra a "Geringonça" mas não aceitaria fazer parte dela"

O antigo ministro, candidato a presidente da República, presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas e fundador do CDS foi o convidado do programa Entrevista TSF/DN a 27 de outubro de 2018.

Do outro lado do Atlântico, o Brasil ia a votos e esse foi o tema de arranque da entrevista. Na conversa com Arsénio Reis (TSF) e Catarina Carvalho (DN), Diogo Freitas do Amaral manifestou a sua preocupação com o ressurgimento dos movimentos de extrema-direita e o que podia a Europa fazer para travar esse avanço.

O tema da Geringonça surgiu pelo meio: "Eu sempre expliquei às pessoas, e creio que cheguei a dizer isso na televisão, que em toda a Europa já havia sete países democráticos onde o partido mais votado estava na oposição e o governo era constituído pelo segundo, pelo terceiro e pelo quarto. Porque não basta ganhar as eleições nas urnas, é preciso chegar ao Parlamento e ter uma maioria parlamentar, se não tem não lhe vale absolutamente de nada ter tido mais votos nas urnas, porque quem governa é quem tem uma maioria parlamentar."

Uma Questão de ADN (21 de abril 2016): Afonso Henriques, as Presidenciais de 86, o CDS e a vida da família Amaral

A 21 de abril de 206, Diogo Freitas do Amaral e o filho Domingos Amaral foram os convidados do programa Uma Questão de ADN, na TSF.

Nesta conversa com a jornalista Teresa Dias Mendes, Freitas do Amaral admitiu que ponderou várias vezes voltar a candidatar-se à Presidência da República depois da derrota de 1986, mas que na melhor oportunidade, 20 anos depois, voltou a aparecer pela frente o adversário que o derrotou.

Acompanhado nesta entrevista pelo filho, o fundador do CDS falou ainda do fascínio que ambos assumem pela figura do primeiro rei de Portugal.

Bloco Central, com Freitas do Amaral (5 de abril 2014)

A 5 de abril de 2014, Diogo Freitas do Amaral participou como comentador no programa Bloco Central. Em cima da mesa estava um ambicioso plano de temas para debater: 1700 milhões de euros de cortes na despesa pública e como se iriam fazer esses cortes sem aumentar impostos, tocar no rendimento dos funcionários públicos e sem a desagregação do Governo; os cenários políticos pós Europeias, pós Legislativas 2015 e ainda as Presidenciais, e ainda a entrevista de Durão Barroso à SIC e Expresso.