Comício de Bolsonaro? Marcelo demarca-se e diz representar Portugal "fosse qual fosse o Presidente" do Brasil

Marcelo Rebelo de Sousa e Jair Bolsonaro

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, demarcou-se esta quarta-feira de qualquer polémica ligada à presença no desfile de celebração do bicentenário do Brasil, que muitos estão a ver como um comício de Bolsonaro na corrida ao Planalto, e garantiu estar em Brasília para representar Portugal "fosse qual fosse o Presidente".

Questionado pelos jornalistas no final da cerimónia, Marcelo assinalou que Portugal "tem relações diplomáticas com democracias e ditaduras" e que o próprio já convidou chefes de Estado para ir a Portugal e visitou países "independentemente dos regimes serem parecidos ou não, das personalidades serem parecidas ou não, das conjunturas políticas serem parecidas ou não".

Marcelo assinala que Portugal tem "relações diplomáticas com democracias e ditaduras".

"O que interessa é que há um milhão de portugueses a viver no Brasil e há 250 mil brasileiros a viver em Portugal e esses continuarão a viver, qualquer que seja o Presidente e qualquer que seja o governo", sublinhou perante a insistência dos jornalistas, acrescentando ainda ter a função de "representar a nação portuguesa".

"Estou aqui para representar Portugal num momento histórico, fosse qual fosse o Presidente. A campanha dura x tempo, o mandato dura mais e a história de 200 anos dura muito mais", explicou.

Antes, num discurso inserido nas comemorações, o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, insistiu na ideia de que as eleições que vão decorrer no país no próximo mês de outubro são uma "luta do bem contra o mal", que acusa de querer "voltar à cena do crime" depois de 14 anos no poder, referindo-se a Lula da Silva e Dilma Rousseff.

O discurso, proferido num tom exaltado e recebido com muitos aplausos dos apoiantes presentes nas tribunas do recinto, foi visto como mais uma ação de campanha do líder brasileiro. Questionado sobre a presença de muitos apoiantes de Bolsonaro no recinto, Marcelo assinalou que nem toda a gente encaixava nessa descrição, nomeadamente "presidentes, embaixadores e dignitários" que o ladeavam.

"As pessoas têm de saber distinguir o que une os povos, nações e Estados e o facto de haver, em determinado momento, um Presidente que se chama A ou que se chama B", asseverou também, lembrando que o Brasil "é de longe o país mais falante de português no mundo" e que, "se fosse só Portugal a falar português, éramos muito menos".