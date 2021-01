Comício em tempo de pandemia? PCP mostrou como se faz

João Ferreira é o candidato apoiado pelo PCP © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Com as regras impostas pelo Governo, devido à pandemia, a comitiva de João Ferreira alterou a lotação e a hora do comício no Porto, que marcou o início oficial da campanha do candidato do PCP.

O uso obrigatório de máscara, duas cadeiras de distância e um terço da lotação máxima do espaço não demoveram centenas de pessoas de apoiar o candidato comunista. As regras são apertadas, mas a vontade reforçada de lutar pelos direitos falou mais alto.

Antes dos apelos ao voto, Jerónimo de Sousa dirigiu-se à plateia nortenha e cometeu a gafe que poucos perdoam, confundindo com a cidade invicta com a capital Lisboa. "É daqueles erros que não se cometem", admitiu.

Com o GPS sincronizado, Jerónimo de Sousa saudou os militantes e apoiantes que se deslocaram ao coliseu, mesmo com o medo da Covid-19.

"Um comício nunca é só de quem fala, é de quem nele participa. Por isso, a primeira palavra é de saudação para esta magnífica presença", apontou.

O protagonista da tarde, ou ator secundário, como referiu Jerónimo de Sousa a pretexto da plateia, João Ferreira, agradeceu à organização pelo trabalho à última da hora.

"É muito bom notar que apesar das exigências do tempo que vivemos, a organização conseguiu em poucos dias alterar a natureza desta iniciativa, mudar a hora do comício e as características. Responderam com rigor à questão que se coloca todos os dias: como podemos prosseguir a vida coletiva defendendo a saúde?", questionou.

A resposta foi dada no comício, defendeu João Ferreira. Antes das 13h00, todos seguiram para casa, tal como mandam as regras impostas pelo Governo.