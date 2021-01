Comício no Porto pode ser "tomado como exemplo" para transportes ou centros comerciais

O candidato presidencial comunista, João Ferreira © Artur Machado / Global Imagens

O candidato apoiado pelo PCP garante que iniciativas de campanha como a que este domingo decorreu no Coliseu do Porto e que levou à concentração de um maior número de pessoas, não se deverão repetir. Ainda assim, João Ferreira sublinha que foram mantidas as medidas de distanciamento necessárias e de defesa e de proteção da saúde.

O comício do Porto foi uma lição de organização, diz João Ferreira, o que, na opinião do candidato, contrasta com o que se passa nos transportes públicos e nas grandes superfícies comerciais. "Foi até uma lição de organização, no sentido em que mostrou o que não se vê em concentrações de pessoas que, diariamente, acontecem, seja nos transportes públicos, seja nas grandes superfícies comerciais. Não encontrará o rigor na organização que foi posto naquela iniciativa de ontem", afirma.

O candidato à presidência da República garante que o que se passou no Porto não é a imagem de um comício tradicional em campanha política. "Tanto durante o decurso do comício, como nos movimentos prévios e posteriores, houve um cuidado, uma organização e um rigor que ainda não são universalmente implementados, e era importante que fossem", acrescenta.

Segundo João Ferreira, as medidas de distanciamento e de defesa e proteção da saúde foram garantidas e o comício pode até ser "um exemplo para aquilo que é necessário implementar-se em todos os locais deste país em que seja necessário, pela frequência das pessoas que têm, assegurarem medidas de distanciamento daquele tipo".

A sala do Coliseu do Porto tem capacidade para 3 mil pessoas. Estiveram cerca de mil, um terço da sala. Ainda assim, João Ferreira garante que é uma situação que, tendo em conta os tempos atuais, dificilmente se vai repetir. "Não é possível diariamente organizar iniciativas com aquela dimensão. Embora tenha aquela dimensão impressiva, foi uma iniciativa rigorosamente organizada para manter as medidas de distanciamento físico e outras medidas de defesa e proteção de saúde", diz.

O candidato apoiado pelo PCP reagiu a este assunto à saída de uma sessão pública de esclarecimento, que decorreu no auditório António Chainho, em Santiago do Cacém, na qual reforçou a importância de cumprir os direitos estabelecidos pela Constituição: à saúde, à educação e cultura ou ao trabalho.