Comícios online e presenciais no último dia de uma campanha atípica

Marcelo Rebelo de Sousa decidiu passar o seu último dia de campanha para as eleições Presidenciais em Celorico de Basto, distrito de Braga, local onde vota no domingo.

O atual Presidente da República e candidato a um segundo mandato, estará ao final da tarde naquele que é a terra natal da sua avó paterna, Joaquina, tal como fez na última corrida a Belém.

Ana Gomes passa a manhã em Viana do Castelo, começando o dia numa associação de apoio a pessoas em situação de sem-abrigo a que se segue uma visita ao Comando Territorial da GNR e o Comando Distrital da PSP de Viana do Castelo.

Ao final da tarde, pelas 18h00, a candidata participa na última sessão pública online do ciclo que inaugurou na campanha. Com o mote "Portugal, país que escolhe o seu futuro", a candidata irá ter a seu lado o ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, a ativista de direitos humanos Carolina Pereira e o investigador Francisco Abreu Duarte.

Marisa Matias vai terminar a campanha em casa de familiares, em Coimbra, com iniciativas online. O dia termina com um comício virtual, com início marcado para as 21h00 no Convento de São Francisco.

Depois de dois dias no Norte, João Ferreira regressa à capital. Começando o dia em Alverca do Ribatejo, seguindo para uma visita ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Sacavém.

Durante a tarde está prevista uma sessão pública com o tema "Um horizonte de esperança no futuro de Portugal" com participação do secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, e a mandatária nacional, Heloísa Apolónia. O encerramento da campanha será feito no Cinema São Jorge, com transmissão online.

O último dia de campanha de André Ventura está envolto em secretismo depois de esta quinta-feira ter sido alvo de protestos violentos. Sabe-se apenas que estará em Lisboa, que tem uma iniciativa às 17h00 em local a designar e que encerra a campanha com um comício no hotel Marriott.

Tiago Mayan Gonçalves vai passar o último dia de campanha em frete ao ecrã com várias iniciativas na internet, incluindo uma reunião via Zoom com o Hospital Lusíadas Porto, seguida de outra com o bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas. O encerramento da campanha será marcado por um comício online, com participação do presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo e do mandatário nacional Michael Seufert.

Também Vitorino Silva vai passar este dia "de casa para o mundo", tal como fez durante grande parte da campanha, desde que foi decretado o confinamento.

Depois de um encontro com cidadãos via 'Zoom' durante a manhã, se estiver bom tempo à tarde conta dar "um passeio higiénico" na sua aldeia, em Rans, e falar aos jornalistas no local onde viu o seu pai pela última vez.

Concorrem às eleições sete candidatos, Marisa Matias (apoiada pelo Bloco de Esquerda), Marcelo Rebelo de Sousa (PSD e CDS/PP) Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), André Ventura (Chega), Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans, João Ferreira (PCP e PEV) e a militante do PS Ana Gomes (PAN e Livre).