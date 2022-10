"Comigo, não voltaremos certamente." Rui Moreira recusa regresso do Porto à ANMP

Por Rute Fonseca e Rui Oliveira Costa 20 Outubro, 2022 • 07:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Precisamente um ano depois de tomar posse para o terceiro e último mandato como presidente da câmara municipal do Porto, Rui Moreira faz um balanço dos últimos 365 dias e aponta a saída da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) como o momento mais marcante.

"Do ponto de vista político, a saída da Associação Nacional de Municípios, que acabou por ajudar a própria ANMP nas suas negociações com o Governo a melhorar as condições ou a atenuar a malignidade do processo, acho que é um momento muito importante", assume o autarca portuense em entrevista à TSF.

Rui Moreira garante que foi "um momento pensado" e não "um momento de precipitação" ou "por uma zanga". Foi mesmo pelo Executivo municipal entender "que era a melhor estratégia para a cidade do Porto".

Ouça as declarações de Rui Moreira à TSF. 00:00 00:00

Questionado sobre se há alguma possibilidade de o concelho do Porto voltar a fazer parte da associação, o autarca é perentório: "Enquanto eu for presidente, não tem retorno. Daqui a três anos haverá um novo presidente, haverá um novo executivo e nunca sabemos o que acontece. Comigo, não voltaremos certamente."

Rui Moreira foi empossado presidente da câmara municipal do Porto no dia 20 de outubro de 2021 pela terceira e última vez. Dada a lei da limitação de mandatos, o autarca será obrigado a deixar a liderança do município em 2025, quando se derem as novas eleições autárquicas.

Na entrevista à TSF, o autarca portuense considera que a reabertura do Bolhão, bem no coração da cidade, e o Terminal Intermodal de Campanhã foram duas das obras mais marcantes do mandato. Depois de 2025, reafirma que a sucessão a Pinto da Costa na presidência do FC Porto não faz parte dos planos.