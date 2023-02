Comissão da Transparência recusa levantar imunidade parlamentar a Catarina Martins

Catarina Martins, coordenadora do BE © Miguel A. Lopes/Lusa

Por TSF com Lusa 01 Fevereiro, 2023 • 16:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Comissão de Transparência chumbou o levantamento da imunidade parlamentar a Catarina Martins. A favor do parecer da deputada do PS Isabel Moreira, que concluía pelo não levantamento, votaram PS, PSD, PCP e Bloco de Esquerda. A Iniciativa Liberal não estava presente na reunião e apenas o Chega votou contra o parecer.

Em causa está um processo por difamação movido pelo Chega por, há um ano, a coordenadora do Bloco de Esquerda se ter referido a André Ventura e à bancada do Chega como "racistas". De acordo com as informações recolhidas pela TSF, o parecer da socialista Isabel Moreira concluiu que a expressão foi utilizada num contexto de confronto político e que o levantamento da imunidade poder limitar o mandato parlamentar de Catarina Martins.

Este parecer será ainda votado pelo plenário. No documento, refere-se também que este caso enquadra-se naqueles em que o levantamento da imunidade não é obrigatório e que a coordenadora do BE se pronunciou pelo não levantamento.