Comissão da Transparência vai ser (um pouco) mais aberta

Por Inês André Figueiredo 26 Novembro, 2019 • 17:41

A Comissão da Transparência vai ser uma espécie de porta entreaberta, isto é, nem tão fechada como estava em cima da mesa inicialmente, nem tão aberta como o PAN havia proposto.

André Silva começou por reforçar que o PAN "mantém posição de que as reuniões devem ser tendencialmente ou sempre de natureza pública" e propôs que as reuniões que não têm esta especificidade ocorram com "caráter reservado, observem o regime legal aplicável e estejam sujeitas a segredo de Estado, de justiça ou a sigilo por se tratar de dados genéticos, biométricos ou relativos à saúde das pessoas".

A deliberação sobre se a reunião é pública ou privada será tomada em publicamente e deverá ser "devidamente fundamentada."

As propostas do PAN foram aprovadas por unanimidade, o que fará com que a grande maioria das reuniões sejam à porta aberta, ficando apenas de parte as exceções. Nestes casos, deve ainda ser elaborada uma ata com os temas abordados nas reuniões.

Durante a comissão foi ainda chumbada a proposta do Bloco de Esquerda que previa que o parecer sobre um determinado deputado deixasse de ser avaliado pelo grupo parlamentar ou pelo partido a que pertence. José Manuel Pureza garantiu que não estava em causa nenhuma "suspeição", mas sim uma "regra de transparência democrática".

João Almeida, do CDS, propôs que, nestes casos, o presidente da mesa da Comissão da Transparência não tivesse a responsabilidade total de atribuir o parecer, porque torna a "escolha muito pessoal", e que esta decisão passasse a ser da mesa e coordenadores.

Os deputados aprovaram a proposta e mesmo quando não for o partido do deputado a realizar o parecer, este deve ser ouvido.