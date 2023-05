Comissão de inquérito à TAP: Lacerda Sales dá folga à 2.ª e 6.ª apesar da disponibilidade dos deputados

© André Luís Alves/Global Imagens (arquivo)

Por Dora Pires com Carolina Rico 12 Maio, 2023 • 15:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A agenda das audições da comissão parlamentar de inquérito (CPI) à gestão da TAP para a próxima semana foi divulgada esta sexta-feira por Lacerda Sales, que acaba de assumir a presidência dos trabalhos desta comissão parlamentar.

Segundo Lacerda Sales, a agenda "foi consensualizada entre todos os grupos parlamentares" e todas as audições serão todas realizadas entre terça e quinta-feira, uma situação que foi um dos motivos que levaram o antigo presidente da CPI, Seguro Sanches, a demitir-se.

Fonte do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal garante à TSF que a decisão desta sexta-feira foi tomada por unanimidade - os deputados de todos os partidos na comissão parlamentar de inquérito optaram por marcar trabalhos apenas entre terça e quinta-feira.

No entanto, esta quinta-feira o líder parlamentar do PS tinha garantido total disponibilidade dos socialistas para trabalhar toda a semana.

"Todos os deputados do Partido Socialista sem exceção me disseram que estão disponíveis para trabalhar de segunda a sexta. A principal tarefa de um deputado é servir a comunidade e no momento em que temos que apurar a verdade e toda a verdade, essa é a prioridade", assegurou Eurico Brilhante Dias.

"Todos os deputados do PS estão disponíveis para trabalhar de segunda a sexta na comissão parlamentar de inquérito" 00:00 00:00

Também o social-democrata Joaquim Morais Sarmento afirma à TSF que os deputados sociais-democratas que fazem parte da comissão estão disponíveis para trabalhar todos dos dias.

Por sua vez, o Bloco de Esquerda garante que "não tem nenhum problema com alargamento de trabalhos da CPI para a sexta ou segunda".

A TSF contactou todos os grupos parlamentares com presença na CPI no sentido de apurar a disponibilidade dos deputados para trabalhar toda a semana, mas até ao momento ainda não obteve resposta do PCP e Chega.