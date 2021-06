Comissão Nacional do PS vota adiamento do congresso para 28 e 29 de agosto

Partido Socialista © Artur Machado/Global Imagens

A Comissão Nacional do PS vai reunir-se no próximo sábado para marcar para os dias 28 e 29 de agosto o congresso nacional do partido, depois de ter sido adiado por causa da situação da Covid-19.

"O presidente do PS, Carlos César, convocou hoje uma reunião da Comissão Nacional para o próximo sábado, dia 3 de julho, às 10:00, cujo único ponto da ordem de trabalhos é a proposta de adiamento do 23.º Congresso Nacional para os dias 28 e 29 de agosto, devido à situação pandémica", lê-se num comunicado divulgado pelos socialistas.

Na convocatória da reunião da Comissão Nacional do PS, numa alusão ao facto de terem sido canceladas as datas de 10 e 11 de julho para a realização do congresso, alega-se que, "atentas as circunstâncias de evolução da pandemia e a necessidade de acautelar a saúde de todos", cabe a este partido "o dever de evitar iniciativas que envolvam riscos para as pessoas".

"A Comissão Organizadora do Congresso (COC), por proposta da Comissão Permanente, deliberou, por unanimidade, propor ao presidente da Comissão Nacional a remarcação da data do 23º Congresso Nacional", lê-se na convocatória da reunião.

A proposta que estará em votação especifica que "a Comissão Nacional delibera a remarcação da data do 23.º Congresso Nacional para 28 e 29 de agosto, bem assim delegar no presidente do partido [Carlos César] a competência para, ouvida a COC e em articulação com o secretário-geral [António Costa] e a Comissão Permanente, e tendo como limite o final do ano 2021, poder, se a situação pandémica o justificar, proceder à determinação de data mais adequada, sem prejuízo da salvaguarda dos prazos e procedimentos de convocatória".

Segundo fonte do PS, as novas datas de 28 e 29 de agosto foram escolhidas pelos membros da direção deste partido tendo em conta sobretudo as próximas eleições autárquicas, que deverão ser marcadas esta quinta-feira em Conselho de Ministros.

O PS defende que as eleições autárquicas devem realizar-se no dia 26 de setembro e não num dos dois primeiros domingos de outubro. Se essa for a data escolhida pelo Governo, a campanha eleitoral oficial das autárquicas começa no dia 13 desse mês.

"Seria errado marcar um congresso já em plena pré-campanha para as eleições autárquicas, ou seja, nos dias 11 e 12 de setembro. Por outro lado, o PCP tem a festa do Avante! nos dias 3, 4 e 5 de setembro", referiu à agência Lusa um membro da direção do PS.

Face a estes condicionalismos em termos de calendário, a direção do PS optou pelas datas de 28 e 29 de agosto para realizar o congresso, "que poderá funcionar como uma espécie de rentrée partidária!", acrescentou o mesmo responsável dos socialistas.