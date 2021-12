Comissão Política de Coimbra do PS chumba lista de candidatos às legislativas

© Gonçalo Villaverde (arquivo)

Por Lusa 11 Dezembro, 2021 • 12:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Comissão Política da Federação de Coimbra do PS chumbou esta madrugada a proposta de lista de candidatos a deputados às próximas eleições legislativas apresentada pela direção desta distrital, disse à agência Lusa fonte socialista.

A lista que foi proposta, encabeçada pela ministra da Saúde, Marta Temido - tal como a TSF avançou -, que tinha como "número dois" o vice-presidente da bancada socialista Pedro Coimbra, teve 37 votos a favor e 41 contra.

Um ex-dirigente do PS disse à agência Lusa que a contestação verificada na reunião não visou a ministra da Saúde, que é natural de Coimbra e que já foi cabeça de lista socialista nas eleições legislativas de 2019.

"O descontentamento surgiu sobretudo por causa dos nomes propostos pela direção da Federação para a terceira, quarta e quinta posições, lugares considerados elegíveis", referiu.

Pedro Estêvão Martins, atual deputado, surgiu na proposta de lista chumbada em terceiro lugar, seguido pela também deputada Raquel Ferreira, da Figueira da Foz, com o presidente da concelhia de Coimbra, Carlos Cidade, a figurar apenas na quinta posição.

Face ao chumbo da proposta de lista, foi marcada para domingo nova reunião da Comissão Política da Federação de Coimbra do PS para uma segunda tentativa de fechar os nomes de candidatos a deputados propostos por esta distrital.

As listas de candidatos a deputados do PS apenas serão aprovadas em definitivo na segunda-feira à noite, durante uma reunião da Comissão Política Nacional deste partido.

De acordo com os estatutos do PS, além da escolha dos cabeças de lista, cabe ao secretário-geral do partido escolher cerca de um terço dos candidatos a deputados, cabendo os restantes dois terços às federações.

Para as próximas eleições legislativas, o PS vai repetir cabeças de lista em Faro (Jamila Madeira), Beja (Pedro do Carmo), Évora (Capoulas Santos), Santarém (Alexandra Leitão), Setúbal (Ana Catarina Mendes), Lisboa (António Costa), Coimbra (Marta Temido), Aveiro (Pedro Nuno Santos), Guarda (Ana Mendes Godinho), Viseu (João Azevedo), Porto (Alexandre Quintanilha), Viana do Castelo (Tiago Brandão Rodrigues) e Fora da Europa (Augusto Santos Silva).

Os novos cabeças de lista do PS serão Francisco César (Açores), Lacerda Sales (Leiria), Ana Abrunhosa (Castelo Branco), Francisco Rocha (Vila Real), Sobrinho Teixeira (Bragança) e José Luís Carneiro (Braga).