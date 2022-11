Comité Central confirma Paulo Raimundo como novo secretário-geral do PCP

Paulo Raimundo © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O Comité Central do Partido Comunista Português confirmou neste sábado a eleição de Paulo Raimundo como o novo secretário-geral do partido.

Paulo Raimundo é o quarto secretário-geral comunista em democracia. "O Comité Central elegeu Paulo Raimundo como secretário-geral do PCP. A proposta foi aprovada por unanimidade. O camarada Paulo Raimundo entendeu não votar", anunciou Margarida Botelho.

Sucede a Jerónimo de Sousa, que foi eleito no conclave de 2004, por maioria, com quatro abstenções. O número de abstenções reduziu para apenas uma nas três eleições subsequentes (2008, 2012 e 2016). No último congresso, em 2020, em Loures, Jerónimo de Sousa, pela primeira vez, recebeu um voto contra.