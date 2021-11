Por Francisco Nascimento 11 Novembro, 2021 • 07:18 Partilhar este artigo Facebook

A Assembleia da República (AR) lança uma nova série de vídeos, para dar a conhecer os 200 anos de história parlamentar. São desenhos animados, descontraídos, para aproximar os portugueses da casa da democracia.

O primeiro episódio, disponível nesta quinta-feira, recua a 1820. As invasões francesas e o exílio de D. Afonso VI no Brasil levam a uma revolta militar, e marcam-se eleições para o primeiro parlamento português: as Cortes Constituintes.

À TSF, Ana Óscar, do gabinete de comunicação da AR, explica que 200 anos depois, é importante que os portugueses percebam como surgiu e evoluiu o Parlamento português.

"Este primeiro episódio fala sobre os momentos fundadores do constitucionalismo português, nomeadamente a Revolução Liberal de 1820 e a assembleia constituinte de 1821 e 1822 que foi, de facto, o primeiro parlamento português", lembra.

Além disso, em pouco mais de um minuto, o primeiro episódio destaca ainda outros dois atos legislativos: a abolição da inquisição e a aprovação da primeira lei de imprensa.

A série "tem várias temporadas", com "vídeos explicativos que retratam a atividade parlamentar e os acontecimentos políticos mais importantes do país".

Os vídeos são desenhos animados, "rápidos e descontraídos", com o objetivo de aproximar os portugueses da política. "As pessoas sabem que existe um Parlamento há muito tempo, há dois séculos, mas não sabem como surgiu e qual foi a sua evolução", reforça.

Ana Óscar recorda que, no início, o Parlamento tinha duas câmaras, uma para o expediente das Cortes e a outra destinada ao expediente das Comissões Parlamentares, "apesar de a câmara dos deputados ter existido sempre".

Alguns portugueses desconhecem "a forma como a atividade parlamentar e a história do país se cruzam, e até se condicionam", e os vídeos pretendem dar um impulso no conhecimento das pessoas.

O primeiro vídeo já está disponível, no site da AR. A primeira temporada tem sete episódios, desde 1820 ao ultimato britânico para a retirada das tropas portugueses em África em 1890.