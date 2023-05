"Comportamentos incompatíveis com deveres." Exoneração de ex-adjunto de Galamba publicada em Diário da República

O ministro das Infraestruturas, João Galamba © Miguel A. Lopes/Lusa

Já foi publicada em Diário da República o despacho de exoneração de Frederico Pinheiro, ex-adjunto do Ministro das Infraestruturas João Galamba.

"Exonero, das funções para as quais foi designado (...) o mestre Frederico Pinheiro, por ter adotado comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades inerentes ao exercício de funções de adjunto de um gabinete ministerial", pode ler-se no documento assinado por João Galamba.

O despacho publicado esta quarta-feira tem efeitos a 26 de abril de 2023, inclusive, dois dias antes do afastamento de Frederico Pinheiro ter sido tornado público pelo Ministério das Infraestruturas, com a mesma justificação.

O ministro das das Infraestruturas acusou Frederico Pinheiro de entrar nas instalações do ministério depois de já lhe ter sido comunicada a exoneração, para levar para sua casa um computador portátil que continha informações confidenciais relacionadas com a TAP.

O ex-adjunto foi ainda alvo de queixas por violência física por ter alegadamente agredido três pessoas dentro do ministério.

Em declarações TSF, Frederico Pinheiro admite que quis levar o computador do ministério por ter receio de não voltar a ter acesso a informações pessoais e de trabalho, como as notas da reunião preparatória que teve com a antiga CEO da TAP e o deputado do PS Carlos Pereira, mas nega quaisquer agressões.