Comunidades portuguesas de França e Alemanha antecipam forte abstenção na repetição das eleições

Por Rita Costa com Guilherme de Sousa 16 Fevereiro, 2022 • 19:00

Os conselheiros das comunidades portuguesas em França e na Alemanha antecipam um forte da abstenção na repetição das legislativas no círculo da Europa, sobretudo se a Comissão Nacional de Eleições (CNE) optar pelo voto presencial.

"Vai ser muito complicado. Vamos ter um pouco mais de 15 dias para informar e o que sabemos é que muito provavelmente será uma eleição presencial. Sendo uma eleição presencial, milhares de portugueses não vão conseguir se deslocar", considera Paulo Marques, conselheiro da comunidade portuguesa em França.

Neste círculo, a França é o país com mais eleitores, com perto de 400 mil. O conselheiro Paulo Marques acredita que será "difícil" mobilizá-los.

"Este período de fevereiro é de férias escolares. Vários cidadãos eleitores já têm as suas passagens marcadas para irem de férias com os seus filhos. Pior ainda, há cidadãos eleitores em França e na União Europeia que estão a centenas de quilómetros do consulado mais próximo", frisa.

O conselheiro Paulo Marques e os eleitores "ficaram estupefactos", "quando se soube que vários boletins não válidos tinham sido postos nas urnas".

O conselho da comunidade portuguesa na Alemanha, Alfredo Stofell, partilha do mesmo receio. "Não tenhamos ilusões de que vai haver abstenção. Como as coisas estão, acredito que haja muita gente que diga: ""já votámos uma vez, isto foi uma palhaçada, nós não vamos votar outra vez"", lamenta.