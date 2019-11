Concelhia da Póvoa quer levar Manuel Monteiro ao congresso do CDS como delegado

Manuel Monteiro deixou o partido em 2003 © Pedro Granadeiro/Global Imagens

Contra a opinião da direção do CDS, a concelhia da Póvoa de Varzim quer levar Manuel Monteiro como delegado ao congresso nacional do partido, em janeiro.

A comissão política da concelhia prepara-se para aprovar a lista a 30 de novembro, isto depois de o secretário-geral do PP, Pedro Morais Soares, ter remetido a decisão sobre o regresso do ex-presidente do CDS para depois do congresso.

Em declarações à TSF, o presidente da concelhia da Póvoa de Varzim, Salazar Castelo Branco, explica que não se trata de um confronto, já que Manuel Monteiro já é militante e não precisa da aprovação da direção do CDS-PP. "Em termos de estatutos e regulamentos, quem toma as decisões e as deliberações são as concelhias. Não há nada no estatuto do partido, nem no regulamento, que exija uma promulgação ou aceitação por parte da secretaria-geral", alega Salazar Castelo Branco, que diz ainda não ter dúvidas: "Nós entendemos que Manuel Monteiro já está filiado no CDS."

Salazar Castelo Branco considera que a presença de Manuel Monteiro no Congresso Nacional do CDS-PP vem enriquecer o debate. "O congresso não é da direção do partido. O congresso é do partido e dos seus militantes", argumenta o presidente da concelhia poveira.

"Se o doutor Manuel Monteiro aceitar integrar a lista de delegados da Póvoa de Varzim, é mais um contributo para o congresso do partido." Para Salazar Castelo Branco, "neste momento, todas as opiniões dentro do partido são importantes". "Todos os contributos são importantes, por isso, quantos mais militantes forem ao congresso, melhor", frisa.

O congresso nacional do CDS está marcado para janeiro, em Aveiro.

Manuel Monteiro deixou o partido em 2003, para fundar o Partido Nova Democracia. Em setembro, inscreveu-se na concelhia poveira para regressar ao PP.