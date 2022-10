"Condolências", "anedota" e "despesa". Queda de Liz Truss chega ao Parlamento português

Pedro Filipe Soares © Tiago Petinga/Lusa (arquivo)

A demissão de Liz Truss, como chefe de Governo no Reino Unido, foi tema, na tarde desta quinta-feira, no Parlamento português. O Bloco de Esquerda (BE) puxou o assunto, para criticar a Iniciativa Liberal (IL), que respondeu com os tempos de José Sócrates.

Os bloquistas, pelo deputado Pedro Filipe Soares, deram as condolências à IL pela queda de Liz Truss e das políticas liberais.

"Senhores deputados da IL, os meus sentimentos pela queda do Governo de Liz Truss. Hoje podemos dizer, com toda a propriedade que o liberalismo faz mal", atirou.

Pedro Filipe Soares acrescentou ainda que "o liberalismo não funciona em Portugal" e concluiu: "É a anedota internacional."

Ora, o liberal Bernardo Blanco sentiu o toque e, na resposta, retorquiu que a política do partido conservador "baixou impostos e aumentou a despesa", enquanto a IL "quer baixar a despesa", e recuou ao Governo se José Sócrates.

"O senhor deputado não teve graça, nem teve razão. A curta política, felizmente, do partido conservador, foi descer impostos e aumentar a despesa. É muito mais parecido com a política de José Sócrates", respondeu.

Bernardo Blanco defendeu que a política de Liz Truss "não teve nada a ver" com o que defendem os liberais: além de reduzir a despesa, "querem descer os impostos".