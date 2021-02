O primeiro-ministro, António Costa © Lusa

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quinta-feira que o estado de emergência será renovado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a partir das 00h00 do dia 15 de fevereiro.

No final da reunião do Conselho de Ministros, o chefe do Executivo afirmou que o confinamento começa a produzir resultados no que diz respeito à incidência de novos casos. "Graças ao esforço cívico dos portugueses, o confinamento está a produzir resultados", enalteceu António Costa, que sublinhou de uma diminuição acentuada do ritmo de crescimento de novos contágios. De acordo com o primeiro-ministro, o Rt é neste momento de 0,77, o mais baixo de sempre em Portugal desde o início da pandemia.

Apesar dos dados positivos, a situação ainda é grave. "Todas as semanas tem-se ultrapassado um limite nos internados, disse António Costa, deixando deixa uma palavra de agradecimento aos profissionais de saúde. Os óbitos diários "estão a diminuir também", mas os valores ainda são "absolutamente inaceitáveis", frisou, clarificando que não se pode baixar a guarda.

"Temos de manter o atual nível de confinamento pelo menos nos próximos 15 dias e, realisticamente, durante o mês de março. Não é momento de discutirmos desconfinamentos", avisou.

"Que ninguém tome os bons resultados como sendo suficientes para aligeirar as medidas que têm sido adotadas", acrescentou o primeiro-ministro, que mantém a diminuição dos novos casos, internamentos em UCI e óbitos como prioridade.

Em relação ao plano de vacinação, António Costa alertou para uma redução muito significativa do número de vacinas de que vamos dispor neste primeiro trimestre, explicando que se os contratos tivessem sido cumpridos, seriam 4,4 milhões de vacinas mas, dado o incumprimentos das farmacêuticas, Portugal conta apenas com a entrega de 1,98 milhões de vacinas.

"A capacidade de vacinação nestre trimestre vai ser cerca de metade do que estava previsto nos contratos", assinalou o primeiro-ministro, que nega um problema de distribuição ou recursos humanos. "O problema está a montante, fora de Portugal e do nosso controlo: é a capacidade de produção por parte da indústria."

Num apelo aos autarcas, Costa pediu que "reservem a energia" demonstrada até agora "para os trimestres seguintes", quando já existirem vacinas para distribuir e administrar.

Por fim, o chefe do Executivo alertou para o perigo das novas variantes que têm vindo a "multiplicar-se". Costa explicou que a variante britânica "tem tido uma larga prevalência no número de novos casos no nosso país, cerca de 43%". "Ninguém pode evitar que novas variantes venham a surgir", o que significa que, mesmo que confiando nas medidas, "temos de ter consciência de que a situação ainda é extremamente grave".