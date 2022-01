Costa: se Rio ganhar, "entrego-lhe a chave". Sem maioria, PS negoceia "diploma a diploma"

Onde é que o Governo falhou? "Principalmente na economia e nos serviços públicos, nomeadamente no SNS", diz Rui Rio. E António Costa ataca líder do PSD: "Preocupou-se muito com os números e foi insensível com as pessoas." Rio fala de Pedro Nuno Santos como potencial primeiro-ministro. Líder do PS afirma que PSD quer classe média a pagar saúde, Rio pede que "não se faça teatro". Costa considera que "programa do PSD na área da justiça é perigoso", enquanto o líder social-democrata fala em "populismo". Acompanhe o debate na TSF.