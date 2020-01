"Falhei o resultado." O discurso de despedida de Cristas no Congresso

Por TSF 25 Janeiro, 2020 • 09:47 Partilhar este artigo Facebook

Assunção Cristas anunciou a sua saída na noite das Legislativas de 6 de outubro de 2019, em que o partido perdeu 13 deputados e teve 4,2% dos votos, um dos seus piores resultados de sempre.

O primeiro dos cinco candidatos a avançar com uma candidatura foi Abel Matos Santos, da Tendência Esperança em Movimento (TEM), seguindo-se o deputado João Almeida, o antigo parlamentar Filipe Lobo d´Ávila, do grupo 'Juntos pelo Futuro', e o ex-presidente da concelhia de Viana do Castelo, Carlos Meira. O último a apresentar-se foi o líder da Juventude Popular (JP), Francisco Rodrigues dos Santos.