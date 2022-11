Congresso do Chega para rever estatutos "em janeiro"

André Ventura © Pedro Correia/Global Imagens

O Chega vai realizar um congresso extraordinário "previsivelmente em janeiro" depois de o Tribunal Constitucional ter chumbado os estatutos aprovados na última reunião magna, anunciou esta quarta-feira o presidente do partido.

"Pedi ontem à direção que convocasse um novo congresso para que sejam feitos os ajustes e mudanças necessárias e para que o partido na sua reunião magna representativa de todos os militantes possa manifestar mais uma vez o que quer para o futuro", afirmou André Ventura em conferência de imprensa na sede nacional do Chega, em Lisboa, depois de a Comissão Política ter estado reunida na terça-feira.

O líder do Chega indicou que essa reunião magna vai realizar-se "previsivelmente em janeiro", mas referiu que a data concreta será definida num Conselho Nacional que será marcado para o dia 10 de dezembro.

O Tribunal Constitucional voltou a chumbar os estatutos do Chega, aprovados no congresso de Viseu em novembro de 2021, invocando, nomeadamente, a "significativa concentração de poderes" no líder.