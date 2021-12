Congresso do PSD. Legitimidade dos órgãos "não se assume por osmose"

"A unidade do partido constrói-se na diversidade e no pluralismo" © Sara Matos/Global Imagens

O antigo líder da JSD e candidato a presidente da Mesa do Congresso Pedro Rodrigues defendeu esta sexta-feira que a legitimidade dos órgãos do partido "não se assume por osmose", salientando que não está a pôr em causa o presidente do partido.

"A legitimidade do presidente do partido não é, obviamente, por osmose assumida por qualquer outro militante, por muito respeito que eu possa ter por ele, nem por qualquer outro órgão do partido", disse, à entrada para o recinto do 39.º Congresso do PSD, que vai decorrer em Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro.

O também deputado anunciou esta tarde que é candidato a presidente da Mesa do Congresso, numa lista alternativa à da direção, encabeçada por Paulo Mota Pinto.

Questionado sobre se a sua candidatura era um sinal de divisão do partido, Pedro Rodrigues respondeu que "pelo contrário".

"A unidade do partido constrói-se na diversidade e no pluralismo (...) O PSD sempre foi um partido com muita pluralidade, a sua riqueza e a sua força decorrem dessa capacidade de fazermos uma síntese entre as varias divergências do partido, e é isso que eu venho propor ao congresso", explicou.

Pedro Rodrigues recusou ainda estar a pôr em causa a legitimidade do presidente do partido, Rui Rio: "Isso não está em causa. Esse tema foi resolvido dia 27 de novembro", referiu.

Rui Rio anunciou na quinta-feira as suas escolhas para os órgãos nacionais do partido, indicando Paulo Mota Pinto para presidente da mesa do Congresso, cargo que já ocupa desde 2018.

Ao longo destes quase quatro anos, foram vários os diferendos entre Mota Pinto - que como presidente da mesa do Congresso preside também à mesa do Conselho Nacional - e a oposição interna, bem como com a Jurisdição do partido.

