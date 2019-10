O primeiro-ministro indigitado, António Costa, à chegada para a audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Rodrigo Antunes/Lusa

O primeiro-ministro, António Costa, esteve reunido, esta manhã, com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para apresentar os secretários de Estado do novo Executivo.

Ao todo, há 50 secretários de Estado no novo Governo liderado por Costa. O Executivo conta com a estreia de nomes como Patrícia Gaspar, na Administração Interna, Nuno Artur Silva, no Cinema, Audiovisual e Media, Susana Amador, na Educação e Jamila Madeira, na Saúde.