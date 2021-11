Conselho de Estado dá parecer favorável à proposta de dissolução por maioria

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, durante a reunião do Conselho de Estado, no Palácio da Cidadela © Rodrigo Antunes/Lusa

O Conselho de Estado deu esta quarta-feira parecer favorável, por maioria, à proposta do Presidente da República de dissolução do parlamento, na sequência do chumbo do Orçamento do Estado para 2022.

Segundo uma nota divulgada no final da reunião, o Conselho de Estado "deu parecer favorável à proposta de sua excelência o Presidente da República de dissolução da Assembleia da República".

A reunião do órgão político de consulta do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, começou cerca das 15h15 e terminou pelas 20h30.