Conselho de Ministros aprova atualização salarial de 1% na função pública

O Conselho de Ministros aprovou, esta quinta-feira, o decreto-lei que faz avançar a atualização intercalar de salários na administração pública.

O aumento de 1% em toda a tabela remuneratória e do subsídio de refeição, que chega assim "aos seis euros", faz cumprir "o acordo assinado com os sindicatos no sentido de avaliar, à medida que o ano decorria, as capacidades que o Estado tinha de atualizar o acordo", assinalou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

"Com este aumento, a média dos aumentos salariais da função pública, que era de 3,6% passa a ser de 4,6% e o aumento da massa salarial da administração pública, que era de 5,1%, passa a ser de 6,3%", notou ainda.

De acordo com as contas do Governo, "16,7% do total dos funcionários públicos terão um aumento de 9,1%".

Desta reunião do executivo saiu também um pacote legislativo na área da Justiça, em que se incluem um decreto-lei que estabelece um "regime excecional e temporário de incentivo à extinção da instância em processos que decorram nos tribunais administrativos e fiscais", uma proposta de lei que define "objetivos, prioridades e orientações da política criminal", o decreto-lei que "consagra a autonomia administrativa e financeira do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais" e ainda a proposta de lei que autoriza o Governo a alterar o estatuto dos tribunais administrativos e fiscais.

Sobre a lei de política criminal, a ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro explicou que a proposta define "objetivos gerais, sublinhando a celeridade processual e a eficácia", mas também objetivos específicos, ou seja, "crimes que urge prevenir e reprimir".