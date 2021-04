Conselho de Ministros aprova Estatuto do Profissional da Cultura. Leia o comunicado

© Manuel de Almeida/Lusa

O Conselho de Ministros aprovou, esta quinta-feira, o Estatuto dos Profissionais da Área da Cultura numa reunião que foi dedicada à área tutelada pela ministra Graça Fonseca.

Este estatuto tem três dimensões - "registo profissional, regime laboral e regime contributivo" - e é apresentado como "um instrumento fundamental para os profissionais do setor e essencial para o país".

A reunião governamental desta quinta-feira aprovou também medidas na área do Património, das Artes Performativas e Artes Visuais, do Cinema e do Audiovisual e do Livro e Língua Portuguesa.

