"Passos firmes na promoção da saúde." Conselho de Ministros aprova alterações à Lei do Tabaco

O ministro da Saúde anunciou esta quinta-feira que o Conselho de Ministros aprovou o diploma que altera as regras para o consumo de tabaco.

Em conferência de imprensa, Manuel Pizarro afirma que vão ser dados "passos firmes na promoção da saúde" e na "proteção das pessoas em relação à exposição do fumo do tabaco".

Entre as alterações estão as embalagens de "tabaco aquecido" que vão passar a ser "equiparadas ao tabaco convencional", sendo também "proibida a venda de tabaco com aromatizantes nos seus componentes".

O Governo prevê que estas medidas deverão entrar em vigor a partir de 23 de outubro de 2023.

"Mas quisemos ir mais longe e aproveitar a oportunidade para alterar a lei do tabaco em vigor desde 2007", disse o governante.

"Começaremos hoje a proteger os adultos de amanhã", sublinhou.

Manuel Pizarro adiantou ainda que o objetivo é ter "uma geração livre de tabaco até 2040", sendo a "promoção da saúde e prevenção da doença" as "prioridades do Governo".

