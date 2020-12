Conselho de Ministros extraordinário reunido para aprovar plano da TAP

O primeiro-ministro António Costa © AFP

O Governo está reunido esta noite em Conselho de Ministros extraordinário para aprovar o plano de reestruturação da TAP, confirmou a TSF. O documento será entregue na quinta-feira à Comissão Europeia.

A notícia é avançada pelo Eco, que adianta que a reestruturação da companhia aérea vai exigir mais financiamentos. De acordo com o jornal digital, vão ser anos com contas no vermelho. Depois dos 1200 milhões de euros de ajudas públicas já previstos, a TAP irá precisar mais 1,8 mil milhões de euros até 2024.

São números que constam do plano de reestruturação que o Governo vai entregar em Bruxelas até à próxima quinta-feira. Segundo o ECO, os financiamentos extra poderão resultar de injeções de fundos públicos ou de garantias de Estado a novos empréstimos.

Só em 2023 é que a TAP vai apresentar lucros antes antes de pagar juros e impostos, mas mesmo assim, e com o pagamento dos empréstimos, só mesmo em 2025 é que as contas sa transportadora aérea deverão passar para o verde.

O Governo está em contrarrelógio para aprovar o plano a enviar a Bruxelas. Hoje a reunião servirá para limar a proposta, dando tempo para eventuais ajustamentos até quinta-feira.

Para além das ajudas públicas, a reestruturação da TAP prevê o despedimento de cerca de 2 mil trabalhadores e cortes salariais médios na casa dos 25%.

Por isso mesmo, lembra o Eco, o Governo quer que a oposição se comprometa com a sua execução. O plano negociado com Bruxelas deverá ser votado no Parlamento.