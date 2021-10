Conselho de Ministros reúne-se de urgência ainda esta noite

O primeiro-ministro, António Costa © Tiago Petinga/Lusa

O primeiro-ministro, António Costa, convocou um Conselho de Ministros de urgência, ainda para esta segunda-feira. A informação, avançada inicialmente pelo jornal Expresso, foi confirmada pelo secretário de Estados dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, em conferência de imprensa. A razão por trás desta reunião urgente deverá ser a possibilidade de chumbo do Orçamento do Estado, que contará com os votos contra do BE e PCP. Antes de o Conselho de Ministros se reunir, o Governo dará uma conferência de imprensa sobre as negociações do documento às 16h.

O PCP comunicou esta segunda-feira que vai votar contra o Orçamento do Estado para 2022 já na votação na generalidade, que está marcada para quarta-feira, confirmando uma intenção anunciada logo no dia seguinte à entrega da proposta do Governo.

No domingo, também o BE reiterou que irá votar contra - embora condicionando essa decisão à manutenção por parte do Governo da recusa em ir mais além na negociação das nove medidas reivindicadas por este partido - o Orçamento para 2022 na generalidade, como tinha feito em relação ao Orçamento para 2021.

O Governo, através do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, disse entender como definitiva a posição transmitida pela coordenadora do BE, Catarina Martins.

Com os votos contra dos 10 deputados do PCP, somados aos dos 19 do BE e aos 86 dos partidos à direita (79 do PSD, 5 do CDS-PP, 1 do Chega e 1 da Iniciativa Liberal), o Orçamento do Estado para 2022 será chumbado na generalidade, com um total de 115 votos contra.

Perante este cenário, o Presidente da República afirmou que irá aguardar até ao último segundo da votação do Orçamento do Estado para 2022 na generalidade e, caso se confirme o chumbo, iniciará logo o processo de dissolução do Parlamento.

