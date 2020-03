Conselho Nacional de Saúde pede reforço da Linha SNS24

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

O Conselho Nacional de Saúde (CNS), órgão consultivo sobre políticas de saúde que esteve reunido esta sexta-feira, considera que o reforço da Linha SNS24 evitará o agravamento da "preocupação e ansiedade dos cidadãos".

Da reunião extraordinária do CNS resultou uma apreciação, enviada à Lusa, sobre a pandemia da covid-19, que já causou seis mortos em Portugal, na qual se sublinha que a resposta da Linha SNS24 e dos profissionais de saúde que a asseguram deve ser reforçada, para que "a preocupação e ansiedade dos cidadãos não seja agravada pela não-resposta, pelo atraso na resposta ou eventuais mensagens equívocas".

O órgão de consulta do Governo para a definição de políticas de saúde apela ainda para que "sejam garantidos os recursos humanos, físicos e materiais, como equipamentos de proteção individual e meios de diagnóstico laboratorial, essenciais para garantir a proteção dos profissionais e dos utentes".

No documento, assinado pelo presidente do órgão, Henrique Barros, é reconhecido "o esforço incansável dos profissionais de saúde na resposta ao crescente número de casos em Portugal" e "a extraordinária mobilização e solidariedade da sociedade portuguesa, que tem contribuído para uma resposta pronta e eficiente aos desafios colocados pela pandemia".

Ao mesmo tempo, reconhece "o importante contributo dos meios de comunicação social para divulgar informação cuidadosa e credível, e assim ajudar a população a tomar as atitudes mais apropriadas para si e para a comunidade".

O CNS reitera "a importância de garantir aos doentes crónicos os cuidados de saúde, a informação e a proteção social necessária, assegurando-lhes a continuidade de cuidados, protegendo-os da infeção e prevenindo consequências futuras na sua saúde".

O órgão consultivo independente insta o Governo e as autarquias "a colaborarem ativamente na prevenção das consequências sociais e psicossociais da pandemia, organizando a resposta adequada às necessidades da população, em especial dos grupos mais vulneráveis e daqueles que necessitem de isolamento por contacto de risco ou doença, evitando situações de abandono social, privação alimentar ou privação de cuidados a dependentes".

Por outro lado, o CNS apela para que as organizações sem fins lucrativos, organizações não-governamentais e instituições particulares de solidariedade social colaborem com as autarquias, os agrupamentos de centros de saúde e os hospitais, "para o apoio integrado e abrangente à população".

Mobilização, coordenação e harmonização são os conselhos do CNS para uma resposta eficaz à pandemia.