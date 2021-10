Conselho Nacional do CDS começa com atraso

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos © LUSA

Era para ter começado as 9h00, mas arrancou pouco antes das 11h00. O Conselho Nacional do CDS vai ter como ponto quente não só a análise dos resultados eleitorais, mas sobretudo a marcação do congresso eletivo do partido.

Concorrem à liderança o atual presidente, Francisco Rodrigues dos Santos, e o eurodeputado Nuno Melo que apresentou a sua candidatura no Porto este sábado.

A direção do CDS-PP vai propor ao Conselho Nacional que o próximo congresso do partido se realize nos dias 27 e 28 de novembro, de acordo com a proposta a que Lusa teve acesso.

A proposta de regulamento do XXIX Congresso Nacional do CDS-PP, enviada aos conselheiros nacionais e à qual a Lusa teve acesso, estabelece que a reunião magna do partido "reúne, em local a definir pela Comissão Organizadora do Congresso (COC), nos dias 27 e 28 de novembro de 2021".