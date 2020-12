Conselho nacional do CDS em formato digital promete polémica

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos © Nuno Fox/Lusa

Com os mais críticos a garantir que o partido está "a definhar em passo acelerado", o CDS reúne o órgão máximo entre congressos a apenas mês e meio das eleições presidenciais e em versão digital, por causa da pandemia. Um encontro convocado "de calças na mão e para cumprir os mínimos". É a expressão usada por um antigo dirigente centrista que adianta à TSF que a decisão sobre as presidenciais "só peca por tardia" e acusa a direção do CDS de ser "prisioneira da própria demagogia". Depois das duras críticas feitas à realização do congresso do PCP, "não seria possível reunir de outro modo", acrescenta a mesma fonte.

Outro dos conselheiros ouvidos fala num líder que "tem sido enxovalhado na praça pública" e lamenta que a atual situação do partido não seja tratada "cara a cara", ou seja, presencialmente.

A TSF sabe que há entendimentos diversos sobre o momento e o modo escolhidos para analisar a situação política do partido e o acordo alcançado para o governo nos Açores. Há quem prometa dizer tudo o que pensa sobre a prestação do atual presidente e respetiva direção e quem garanta que deste modo e à pressa isso não faz sentido.

Já sobre as eleições presidenciais, está prometida polémica por causa do formato da votação. Há conselheiros que vão contestar e propor alternativas ao método decidido pela mesa do conselho nacional: voto por videoconferência e de viva voz.

Quanto à escolha possível, há quem fale num CDS "encurralado". Apoiar ou não Marcelo Rebelo de Sousa agora pouco mudaria, dizem, e inúmeros conselheiros já têm posição assumida. É o caso do vice-presidente do partido, Filipe Lobo d'Ávila, do deputado e líder da distrital de Lisboa, João Gonçalves Pereira, ou do antigo líder parlamentar Nuno Magalhães, que apoiam a recandidatura do atual Presidente da República.

Conselheiros como Adolfo Mesquita Nunes, antigo vice-presidente do partido, e João Almeida, antigo porta-voz, remetem-se ao silêncio até à reunião. Posição diferente tem, por exemplo, o antigo deputado Hélder Amaral, que avisa desde já que, qualquer que seja a decisão do Conselho Nacional, "não votará em Marcelo Rebelo de Sousa".

Aparentemente imune às críticas, ouvido pela TSF, Filipe Lobo d'Ávila, vice-presidente do partido, considera que a realização de um conselho nacional digital permite ao partido "dar um bom exemplo e mostrar que há diferente".

Já sobre a prometida contestação por parte de alguns conselheiros relativamente ao método de votação sobre as presidenciais, Lobo d'Ávila remete para a Mesa do Conselho Nacional.

Sobre a escolha propriamente dita, Filipe Lobo d'Ávila espera um apoio inequívoco a Marcelo Rebelo de Sousa.

Há muito aguardada pelos mais críticos à direção de Francisco Rodrigues dos Santos, a reunião do Conselho Nacional do CDS para analisar eventual apoio a Marcelo Rebelo de Sousa na corrida às presidenciais, mas também a situação política do partido e o acordo para o governo nos Açores realiza-se sábado, digitalmente, a partir das nove da manhã. Ao todo, o CDS tem mais de duzentos conselheiros.