Conselho Nacional do CDS marcado para 11 de fevereiro

O Conselho Nacional do CDS foi marcado para a sexta-feira da próxima semana, dia 11 de fevereiro. A reunião foi convocada após os resultados das eleições legislativas que deixaram o partido, pela primeira vez, sem representação parlamentar.

De acordo com a convocatória da reunião do órgão máximo entre congressos, à qual a agência Lusa teve acesso, o Conselho Nacional dos centristas vai reunir-se "extraordinariamente no próximo dia 11 de fevereiro de 2022, com início às 19h00, na sede nacional sita no Largo Adelino Amaro da Costa".

Da ordem de trabalhos, consta a análise ao resultado eleitoral nas legislativas de domingo, o pior de sempre do CDS-PP que ditou a perda de representação na Assembleia da República.

Os conselheiros vão apreciar também a proposta de convocatória do próximo congresso e votar o regulamento de eleição de delegados, o regulamento do congresso e eleger a comissão organizadora.

A ordem de trabalhos enviada aos conselheiros refere também a aprovação das atas das anteriores reuniões do Conselho Nacional.

Ao contrário das reuniões anteriores, que no último ano decorreram por videoconferência na sequência da pandemia de Covid-19, este encontro dos conselheiros do CDS será presencial.

A conselheira nacional do CDS e cabeça-de-lista no Porto Filipa Correia defendeu na quinta-feira que "só com muita má-fé" se pode atribuir o mau resultado eleitoral "apenas à atual direção" e alertou que agora "não é tempo para precipitações".

O líder demissionário do partido, Francisco Rodrigues dos Santos, não vai recandidatar-se à liderança.

No final do ano passado, Francisco Rodrigues dos Santos, líder do CDS desde janeiro de 2020, anunciou que seria recandidato no congresso que esteve marcado para novembro, mas foi adiado. Também durante a campanha eleitoral deu indicação que queria voltar a ir a votos, mas parece ter voltado atrás com a decisão após os últimos resultados eleitorais.

Já o eurodeputado Nuno Melo anunciou na terça-feira que será candidato à liderança se conseguir garantir "condições institucionais" para "um caminho novo, unificador", apontando que não abandona o partido "no momento mais difícil da sua história".

"Uma coisa quero garantir: no que de mim depender, o CDS não acaba aqui. Farei um conjunto de contactos para confirmar que há condições institucionais e práticas para que o CDS possa começar um caminho novo, unificador, mobilizador e respeitador", escreveu, na sua página de Facebook.