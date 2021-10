Conselho Nacional: PSD decide antecipação do Congresso a 6 de novembro

© Pedro Rocha/Global Imagens

O PSD marcou um Conselho Nacional extraordinário para 6 de novembro, em Aveiro. A informação foi apurada pela TSF e foi, entretanto, tornada oficial na página do partido.

O requerimento entregue com urgência por 68 conselheiros nacionais, entre eles os antigos presidentes Luís Filipe Menezes e Rui Machete, tinha como objetivo ajustar o calendário de eleições internas no PSD "à forte probabilidade de realização de eleições legislativas antecipadas".

A ideia é mudar o congresso do partido para os dias 17, 18 e 19 de dezembro, antecipando assim os planos que estavam previstos em um mês. A julgar pelo número de subscritores com poder de voto e também com o desfecho do último Conselho Nacional, tudo indica que esta antecipação possa ser viabilizada pelo órgão máximo do PSD entre congressos.

No entanto, nos últimos dias, a TSF sabe que tem havido um movimento de bastidores em algumas distritais (conotadas com Rui Rio) de que o mais sensato seria suspender o processo interno até à marcação das legislativas por parte do Presidente da República. Ainda assim, sem qualquer formalização desta intenção à vista.

Já para os militantes de Lisboa, uma das mais importantes distritais do país, o dia 6 de novembro vai obrigar a uma logística bem pensada: há neste mesmo dia eleições para os órgãos distritais.

Certo é que se espera mobilização dos apoiantes dos dois lados para esta reunião que vai juntar Rui Rio e Paulo Rangel pela primeira vez depois de oficializadas as candidaturas.

(notícia atualizada às 18h45)